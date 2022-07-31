قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعى يتابعان تحويل مصنع مغلق بالفيوم لمجمع ملابس

كتب عبد الحليم سالم

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مشتركًا، بحضور ممثلي المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، وعدد من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال الملابس الجاهزة.

وشهد الاجتماع، استعراض الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحويل مصنع للغزل في الفيوم مغلق منذ عدة سنوات - مملوك لإحدى شركات القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - إلى مجمع للملابس الجاهزة.

ويأتي هذا الاجتماع تفعيلا لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارتي قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي بشأن استغلال هذا المصنع وتأهيله لإنشاء مجمع للملابس الجاهزة بما يوفر فرص تشغيل لنحو 3676 عاملا أغلبهم من الإناث، ضمن برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج ستتولى تجهيز المصنع إنشائيا وتسليمه في مطلع ديسمبر 2022، وذلك بمساحة 21 ألف متر ليسع 14 ورشة إنتاج تصلح لصناعة الملابس الجاهزة، لخلق فرص عمل وتحقيق أفضل استفادة من أحد الأصول غير المستغلة.

وأضاف أنه تم تأجير هذه الورش لمؤسسة النداء التي تتولى إدارة وتنفيذ المشروع، حيث تم تعريف مؤسسة النداء بعدد من مصنعي ومصدري الملابس الجاهزة من القطاع الخاص للتعاقد على تشغيل الورش / المشروعات الصغيرة، وشراء انتاجهم للوفاء باحتياجات السوق المحلى أو لأغراض التصدير.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد أحد صور استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ويخلق نحو 3676 فرصة تشغيل، حيث تعد صناعة الملابس الجاهزة من أكثر الصناعات خلقاً لفرص العمل، و تعتبر الفيوم من أكثر المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث، الذين يمثلون فئة العمالة المطلوبة لصناعة الملابس الجاهزة.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن المشروع يتم تمويله من برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 58 مليون جنيه تشمل التجهيزات والمعدات والمواد الخام والتدريبات اللازمة ومصروفات التشغيل لجميع المستهدفين من التشغيل، علما بأن أغلبهم من السيدات اللاتي تشملهم خطة تخريج المستفيدين من الدعم النقدي، حيث سيتم تدريب وتشغيل إجمالي 3676 فردا من أبناء محافظة الفيوم ليصبحوا مصنعين ومنتجين للملابس وأيضاً حاملي أسهم فى كيان إنتاجي، سوف يتم إنشاؤه لضمان استمرارية التشغيل، وذلك عن طريق الحصة العينية التي تخصصها وزارة التضامن الاجتماعي "برنامج فرصة" لكل مشتغل والتي تقدر بخمسة عشر ألف جنيه مصري.

وأفادت القباج، أن مؤسسة "النداء" تمثل الشريك التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي التي سوف تتولى عملية التدريب والمتابعة للمستهدفين من التشغيل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لهم أثناء فترة المشروع والوصول بهم للدمج فى الكيان الإنتاجي المقرر تأسيسه لضمان استمراريتهم في العمل والتوسع فى التشغيل والإنتاج مستقبلاً، كما ستوقع مؤسسة النداء شراكات تعاقدية مع كبار ممثلي القطاع الخاص بصناعة الملابس والمنسوجات، وذلك لتقديم أحدث التقنيات الخاصة بتصميم الملابس وتشغيلها وأيضاً استيعاب الإنتاج وتسويقه.

وأشارت القباج إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقدم العديد من الخدمات منها المساهمة في تأسيس حضانات لأطفال الأمهات العاملات في المصنع، بالإضافة إلي الخدمات التأمينية المقدمة للسيدات، والعديد من الخدمات التي يمكن أن تسهل عملهم في الورش والمصنع .

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على توقيع عقود تشغيل الورش قريبا وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروع.