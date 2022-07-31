فوز طالبة بجامعة الإسكندرية بالميدالية البرونزية فى البطولة العربية للكاراتيه

الإسكندرية أسماء على بدر

فازت الطالبة نور أكرم بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية على المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة العربية للكاراتيه 2022 بالقاهرة.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، هنأ الطالب عمر أشرف محمد بالفرقة الرابعة بكلية التربية، لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية وأحسن لاعب في العالم فى بطولة أوروبا المفتوحة للقوة البدنية، والتى عقدت فى الفترة من 22 - 26 يونيو 2022 بالمجر، كما استطاع الطالب كسر الرقم القياسى لمجموع الرفعات 720 كجم.

وأشار الدكتور محمد أنور عميد الكلية إلى أن الكلية دائمًا ما كانت تدعم طالبها المتفوق رياضياً عمر أشرف، وتقدم كافة التسهيلات لمشاركته في المسابقات العالمية ورفع اسم مصر وجامعة الإسكندرية فى المحافل الدولية.