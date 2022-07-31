فريق أممي يزور الصومال لمواجهة المجاعة: تهدد 7 ملايين شخص

اختتمت مجموعة من كبار مديري الشؤون الإنسانية يمثلون وكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للأمم المتحدة زيارة إلى الصومال، للوقوف على مواجهة خطر المجاعة التي يعاني منها أكثر من 7 ملايين شخص بالفعل من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة " التقى الفريق مع الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن الغذائي وكذلك عمال الإغاثة في بيدوا في جنوب غرب ولاية باردير في ولاية جوبالاند ورأوا الوضع المقلق بشكل متزايد في مواقع النزوح ، حيث تستمر أعداد كبيرة من الناس في الوصول بسبب نقص المياه والغذاء ، فضلاً عن الصراع وانعدام الأمن.
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة " تتحمل النساء والأطفال وكبار السن وطأة الأزمة ، مع تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم بين النازحين وزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في مواقع النزوح المزدحمة.
وأوضح المتحدث الاممي " تم الوصول إلى أكثر من 4 ملايين شخص متضرر من الجفاف ، لكن العاملين في المجال الإنساني يواجهون تحديات متزايدة ، بما في ذلك انعدام الأمن والنقص الحاد في التمويل حيث تم تلقي 62 في المائة من مبلغ 1 مليار دولار تقريبًا المطلوب لأنشطة الاستجابة للجفاف المنقذة للحياة في الصومال.
وقال المتحدث الأممي " من بين أكثر من 7 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، يعاني أكثر من 200 ألف منهم مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي ومئات الآلاف من الأطفال الصغار يعانون من سوء التغذية الحاد.
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