عشان تعدى مرحلة سن اليأس.. اعرفى إرشادات أخصائية التغذية

كتبت - ميرفت رشاد

يمكن أن يكون انقطاع الطمث وقتًا عصيبًا على النساء، تعني نهاية فترة الحيض في حياة المرأة الكثير من التغيرات الجسدية والعقلية، تتضمن مرحلة انقطاع الطمث عدة تغييرات في الهرمونات يمكن أن يؤدي إلى تقلبات مزاجية ، وهبات ساخنة ، وما إلى ذلك، يحدث هذا عادة بين سن 48 و 52 ولكن هناك أيضا حالات انقطاع الطمث المبكر، يمكن أن تكون المرحلة صعبة حيث تحاول النساء التأقلم مع تحول أجسادهن، وفى السطور القادمة سنقدم نصائح أخصائية التغذية الهندية، لوفنيت باترا، بالأطعمة الخارقة المفيدة لصحة المرأة خلال مرحلة انقطاع الطمث، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

فول الصويا:

أثبت فول الصويا أنه من الأصول القيمة للنساء في سن اليأس، هو عبارة عن مركب نباتي يعمل كإستروجين ضعيف في الجسم والذي يرتبط بتقليل أعراض سن اليأس وعظام أكثر صحة.

بذور الكتان:

يمكن أن يؤدي التركيز العالي للأحماض الدهنية الأساسية في بذور الكتان (أوميجا 3 وأوميجا 6) إلى تخفيف الالتهاب واحتباس السوائل والاكتئاب والتهيج، هذا الطعام الخارق الصغير بنكهة البندق هو أيضًا مصدر غني للقشور النباتية، يمكن أن تعدل هذه الأيض واستخدام هرمون الاستروجين ، وبالتالي فهي مفيدة لتقليل أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والتعرق.

اللوز:

تناولي اللوز كل يوم للحصول على الدعم الغذائي أثناء انقطاع الطمث، إنها مصدر كبير للدهون الصحية ، مما يساعد على مواجهة آثار الجفاف الناتجة عن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم وفيتامين هـ والريبوفلافين الضروري لسلامة الأوعية الدموية.

العدس:

ينسب العدس ، وهو الطعام الخارق ، ثرائه إلى مادة مغذية تعرف باسم الايسوفلافون التي تساعد في تنظيم الهرمونات ويمكن أن تساعد حتى في أعراض انقطاع الطمث.