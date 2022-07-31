اليوم السابع
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طمعا في المال.. رحلة لصوص من سرقة مواقع تحت الإنشاء إلى تاجر الخردة

الأحد، 31 يوليه 2022 07:00 ص
طمعا في المال.. رحلة لصوص من سرقة مواقع تحت الإنشاء إلى تاجر الخردة كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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اعترف لصوص بأنهم اعتادوا سرقة الحديد والأسلاك الكهربائية والنحاس من مواقع تحت الإنشاء في القاهرة، وأنهم يبيعون المسروقات لدى أحد عملائهم بحثا عن المال.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة)، حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية أمام أحد مخازن الخردة الكائن بدائرة القسم، وبحوزتهم (كمية من الكابلات الكهربائية – مقص حديدى – عتلة حديدية- صاروخ كهربائى – 3 مطارق – لوحات معدنية لإحدى السيارات ملك والد أحدهم).
 
بمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة البساتين، وكانوا فى سبيلهم لبيعها لدى أصحاب مخزن خردة الكائنة بدائرة القسم ، كما تم بإرشادهم ضبط عملائهم "سيئى النية" (3 أشخاص مالكى إحدى مخازن الخردة - مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بشراء (كمية أخرى كبيرة من الأسلاك الكهربائية وزنت 1 طن) من المتهمين المضبوطين على فترات متقاربة "تم ضبطها" وبإستدعاء المسئول عن موقع الأعمال تحت الإنشاء تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.
 
 

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عقوبة السرقة

اخبار الحوادث

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