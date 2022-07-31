اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 يوليه 2022 09:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت

الأحد، 31 يوليه 2022 08:00 ص
طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت درجات الحرارة
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج..

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، ان تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدى إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، عسير وجازان. فى حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

 

الإمارات:

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وبعض المناطق الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة.

الخليج العربى خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:54 الثانى عند الساعة 02:33 والجزر الأول عند الساعة 09:11 الجزر الثانى عند الساعة 20:28.

 

الكويت:

حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

 

وفى المساء حار إلى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

 


طقس الخليج

درجات الحرارة فى الخليج

طقس الكويت

طقس السعودية

اخبار الخليج



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة