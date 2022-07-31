ضبط المتهم بقتل 3 أشخاص بقنا تصدوا لسرقة سيارة

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، اليوم الأحد، من ضبط المتهم الرئيسي بقتل شهداء الشهامة بقرية أولاد نجم بنجع حمادي، وهم 3 أشخاص بينهم موظف ونجله.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بضبط علي.ا، المتهم الرئيسي بقتل موظف ونجله وصاحب مقهى بقرية أولاد نجم بنجع حمادي، وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع 3 أشخاص بينهم موظف ونجله، في أبريل قبل الماضي، بطلقات نارية، على يد لصوص بمنطقة كوم السيد بأولاد نجم، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تم ضبط المتهم الرئيسي في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة فيما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

