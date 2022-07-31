اليوم السابع
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ضبط أعلاف حيوانية وأدوية بيطرية فاسدة ومجهولة المصدر بمنيا القمح شرقية

الأحد، 31 يوليه 2022 11:52 ص
ضبط أعلاف حيوانية وأدوية بيطرية فاسدة ومجهولة المصدر بمنيا القمح شرقية أعلاف - أرشيفية
الشرقية- إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، أعلافا حيوانية وأدوية بيطرية ودقيق بلدي جميعها سلع مجهولة المصدر خلال حملات تموينية مفاجئة على الأنشطة التجارية بمركز ومدينة منيا القمح، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت حملة برئاسة محمد الميهي مدير عام التجارة الداخلية والسادة مفتشي الرقابة بالاشتراك مع ديوان عام محافظة الشرقية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي: المحضر رقم 21681 جنح مركز منيا القمح لسنة 2022 ضد " ح .ف.م" صاحب صيدلية بيطرية لحيازته وعرضه للبيع حوالي 330 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الحيواني.

المحضر رقم21686 جنح مركز منيا القمح لسنة 2022 ضد " م.ن.م " صاحب مخبز وحلواني لحيازته دقيق مجهول المصدر.
 
المحضر رقم 21688 جنح مركز منيا القمح لسنة 2022 ضد" ا.ع.ا "صاحب محل أعلاف لحيازته وعرضه للبيع عدد 80 شيكارة علف الدواجن مجهول المصدر.
 
والمحضر رقم 21690 جنح مركز منيا القمح لسنة 2022 ضد "ح.ا.م" صاحب صيدلية بيطرية لحيازته وعرضه للبيع حوالي 305 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام الحيواني.
 
 
 

 


الشرقية

تموين الشرقية

ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية

ضبط سلع مجهولة المصدر



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