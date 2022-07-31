صادرات مصر من اللبان ترتفع إلى 3 ملايين و124 ألف دولار فى شهر واحد فقط

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الصادرات المصرية من اللبان فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية من لبان المضغ "علك" وإن كان مكسوا بالسكر نحو 3 ملايين و124 ألف دولار فى شهر أبريل الماضى، بينما كانت نحو مليون و198 ألف دولار فى شهر أبريل عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليون و196 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن صادرات اللبان جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من السلع الغذائية والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 314 مليونا و491 ألف دولار فى شهر أبريل الماضى، مقابل نحو 399 مليونا و979 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمة نحو 85 مليونا و488 ألف دولار.

ومن أبرز الصادرات المصرية التى شملتها القائمة كلا من صادرات المحضرات الغذائية وبلغت قيمة صادراتها نحو 8 ملايين و592 ألف دولار فى شهر أبريل الماضى، مقابل نحو 7 ملايين و489 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو مليون و463 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية من الاجبان المعالجة بالحرارة وبلغت قيمة الصـادرات منها نحو 7 ملايين و514 ألف دولار فى شهر أبريل الماضى، مقابل نحو 6 ملايين و63 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليون و451 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى ليسجل 1.70 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضى، مقابل 3.62 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 53.0%، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 54.2% حيث بلغـت 4.94 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضى، مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 204.3%، بترول خام بنسبة 14.8%، ملابس جاهزة بنسبة 34.7%، اسمدة بنسبـة 10.3%.