شرطة التموين تضبط 1504 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1504) قضايا تموينية متنوعة بينها قضية حجب سلع استراتيجية بإجمالى مضبوطات (5٫500 طن دقيق أبيض) ، و(434) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية مضبوطات بلغت (60,607 طن "دقيق – أرز – سكر" – 27200 قطعة مستلزمات طبية – 700 قطعة غيار سيارات – 5057 عبوة سجائر).

كما تم ضبط (710) قضايا فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"–53 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 62 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 20 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 5 قضايا توقف عن الإنتاج - 554 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (4٫200 طن دقيق بلدى مدعم – 23450 رغيف بلدى مدعم) وكذا ضبط (7) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (7 طن سكر تموينى).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (76٫557 طن – 5057 عبوة سجائر– 23450 رغيف بلدى مدعم – 27200 قطعة مستلزمات طبية – 700 قطعة غيار سيارات).. كان أبرزها ضبط (14٫5 طن سلع غذائية) معبأة داخل عبوات وشكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (12٫92 طن سلع غذائية) معبأة داخل عبوات وشكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (5٫5 طن دقيق أبيض) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (3٫6 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها حروق تجميد ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2٫6 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها حروق تجميد ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (2 طن لحوم مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (3 أطنان أرز أبيض) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2٫5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثرو ة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة قنا.

وتمكنت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. من ضبط (25) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (8147) عبوة "سجائر "مختلفة الأنواع كما تم ضبط (6) قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (17٫460) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (9) قضايا بمضبوطات بلغت (199 قطعة "35 قطعة صوتية – 82 قطعة ضوئية – 82 ملصق").