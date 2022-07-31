شاهد احتفالية "ثقافة بهاء طاهر" في الأقصر بالعام الهجري الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "العام الهجري الجديد" وتحدث الشيخ محمد عبده أمين إمام وخطيب بالأوقاف، عن بداية العام الهجري الجديد وتعريف هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء المستحب أن يقال في هذا الأيام المباركة والدروس والعبر من الهجرة ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم.

كما نظم قصر ثقافة بهاء طاهر أيضاً محاضرة بعنوان "دور المرأة الريفية في التنمية"، وأوضحت صفاء زغلول مسؤول ثقافي صحي مديرية الصحة بالأقصر، أن المرأة الريفية لها دور كبير في التنمية من خلال المشروعات الصغيرة التنموية والخدمية المتعددة، وتحسين مستوى المعيشة من خلال القوى العاملة الزراعية والإنتاجية وإتاحة الأمن الغذائي وتعدد المهام والمشاركة فى الحياة وتنوع العمل، حيث تعد مصر من الدول الرائدة في تمكين المرأة الريفية منذ سنوات طويلة والتي تضمنتها استراتيجية الدولة ومساندتها، وفتح مجالات متعددة من الإنتاج مثل مشاريع الخياطة وتربية المواشي والدواجن والأكلات والطبخ الصحي والتغذية، وغيرها من المشروعات الصغيرة الهامة في المجتمع.

كما نظم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "الصفات العظيمة لذوي الهمم" وتحدثت نوال عبدالنعيم مسئولة القصر، عن الصفات الشخصية والداخلية والصفات التي اختصهم بها الله عز وجل وحاسة الإرادة لذوي الهمم والعزيمة والإصرار على التفوق والنجاح، بجانب ذلك أعد القصر دورى ثقافى للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أدارته فاطمة ماهر، بالإضافة إلى عرض مسرح عرائس عن قصة "الحمار الكسلان"، "الفأر الذكي" بمدرسة الشيخ أبوالعلا الإبتدائية أداء زينب أحمد عدل ونيرمين البير.



ثقافة بهاء طاهر بالأقصر تحتفى بالعام الهجري الجديد (2)



ثقافة بهاء طاهر بالأقصر تحتفى بالعام الهجري الجديد (3)