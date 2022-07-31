اليوم السابع
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شاهد أحدث صور لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 31 يوليه 2022 02:00 م
شاهد أحدث صور لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" أحدث صور لمشروع مونوريل شرق النيل (مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة) قطاع مدينة نصر والذى تنفذه وزارة النقل، ومن المقرر أن يعمل العام القادم.

ويمتد مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

‏ويعد المشروع إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

ومشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.

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