شاب يعثر على 12 ألف جنيه ويرد المبلغ إلى صاحبه فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عثر الشاب أحمد على والمقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، على مبلغ مالى قدره 12 ألفا و300 جنيه أمام أحد مكاتب شركة سياحة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وعقب العثور على المبلغ قام الشاب بنشر بوست على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أكد فيه عثوره على مبلغ مالى بمدينة تلا .

ويقول أحمد على إن عبر قيام بنشر بوست على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أتصل عليا مايقرب من 25 شخصا يؤكدو ليا أن المبلغ العثور عليه ملك لهم وبعد التداول معهم عن قيمة المبلغ يأتى الكلام من المتصل غير صحيح ،حتى جاء صاحب المبلغ وذكر لى قيمة المبلغ الصحيح وعلى الفور قمت بالتوجة إلى منزل الراجل بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، وقمت بتسليم المبلغ له .

ويضيف أثناء تسليم المبلغ له قام صاحب المبلغ بعرض مبلغ من المال له جزاء أمانته ولكنه رفض نهائيا ،وقال له بالحرف الواحد دى أمانة ورجعت لصاحبها وخلاص وربنا يجازينى خير.