اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 01:58 م
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سماء الأقصر تشهد تحليق 33 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائحا خلال يومين‎‎.. صور

الأحد، 31 يوليه 2022 12:56 م
سماء الأقصر تشهد تحليق 33 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائحا خلال يومين‎‎.. صور رحلات البالون الطائر
الأقصر – أحمد مرعى

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ومن جانبه يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، حيث حلقت على مدار اليوم الأحد وأمس السبت، 33 رحلة بالون على متنها حوالي 750 سائحا مصريا وأجنبيا من حول العالم.

ويضيف ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

ومن الجدير بالذكر أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.

سماء الأقصر تشهد تحليق 33 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائح (1)
سماء الأقصر تشهد تحليق 33 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائح (1)

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 33 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائح (2)
سماء الأقصر تشهد تحليق 33 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائح (2)

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 33 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائح (3)
سماء الأقصر تشهد تحليق 33 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائح (3)

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 33 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائح (4)
سماء الأقصر تشهد تحليق 33 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائح (4)

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 33 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائح (5)
سماء الأقصر تشهد تحليق 33 رحلة بالون طائر على متنها 750 سائح (5)

 

 


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