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سعر الدولار اليوم الأحد 31-7-2022 بالبنوك المصرية

الأحد، 31 يوليه 2022 10:22 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 31-7-2022 بالبنوك المصرية الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد 31-7-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 18.89 للشراء، 18.95جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91جنيه للشراء، 18.97جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87جنيه للشراء، 18.97جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.88 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.88 جنيه للشراء.
  
18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.89 جنيه للشراء.
 
18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.89 جنيه للشراء.
 
18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء.
 
18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.91 جنيه للشراء.
 
18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.94 جنيه للشراء.
 
18.97 جنيه للبيع.

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