رصف الطرق بشاطئ السلام وحملات نظافة بمصيف بلطيم والرياض والبرلس.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمواصلة أعمال الرصف بمصيف بلطيم، وأعمال النظافة اليومية، إضافة لأعمال النظافة في كل مدن وقرى المحافظة، وتمهيد الطرق وفرد السن، مؤكداً أنه تم عدد كبير من الطرق داخل المدن وبين المدن بعضها ببعض وبعدد من القرى، وجاري الرصف تباعاً.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة البرلس على أعمال النظافة اليومية تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانياً، فتابع رفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، ومحيط المدارس وطريق المقابر والكورنيش، بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدورات ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال الرصف بمنطقة السلام بالمصيف، إضافة لتسهيل عملية دخول المصطافين للشواطئ من البوابات، إضافة لأعمال النظافة اليومية التي يشهدها المصيف بشواطئه الستة، إضافة لانتشار رجال الإنقاذ على شواطئ المصيف.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة اليومية، ونقل القمامة، وأعمال فرد السن بعدد من الطرق، تمهيداً لرصفها، ضمن خطة المجلس لرصف الطرق، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



استمرار رصف الطرق



الرصف بمصيف بلطيم



النظافة بالبرلس



النظزافة اليومية بالرياض



تعدد أعمال الرصف



جانب من رصف الطرق



جانب من وضع السن بطرق الرياض



رصف الطرق بمنطقة السلام



رفع كفاءة النظافة بالبرلس



كنس الشوارع بالبرلس