رئيس حكومة إسبانيا يتخلى عن ارتداء رابطة العنق ويدعو الجميع بخلعها لتوفير الطاقة

فاطمة شوقى

قرر رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانتشيز، التخلي عن ارتداء رابطة العنق ، وطالب خلال مؤتمر بالقصر الملكى "لامونكلوا" الوزراء والمسئولين إلى جانب المواطنين بالسير على خطاه وخلع رابطة العنف، وذلك من أجل توفير الطاقة.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن سبب تخلى سانتشيز عن رابطة العنق يعود لارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا التي تستمر منذ ثلاث أسابيع، حيث تعيش البلاد درجات حرارة مرتفعة جدا تصل إلى 45 درجة مئوية، ذلك في الوقت التي تعانى البلاد من أزمة طاقة ونقص الغاز الطبيعى على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا ونقص الامدادات الروسية لأوروبا.

وفى هذا السياق ، قرر سانتشيز مواجهة الأزمة بخفض تكييفات الهواء عند درجة حرارة 27 درجة ، وخلع رابطة العنق حتى يتم تحمل درجات الحرارة بشكل أفضل ، وبادر سانتشيز بخلها لتوفير الطاقة.

خلال مؤتمر لتقييم الدورة السياسية في مونكلوا ، لفت سانتشيز الانتباه إلى التغيير في ملابسه وأوضح أن السبب على وجه التحديد هو أنه بهذه الطريقة يتم تفضيل استخدام أقل لتكيفات الهواء.

وقال سانتشيز "أنا لا أرتدي ربطة عنق ، هذا يعني أنه يمكننا جميعًا التوفير من وجهة نظر الطاقة وقد طلبت من جميع الوزراء وجميع المسؤولين العموميين. والقطاع الخاص ، قدر الإمكان ، أنه عندما لا يكون ذلك ضروريًا لا تستخدم ربطة العنق وبهذه الطريقة سنحفظ كلنا ".

من ناحية أخرى ، أعلن سانشيز أن الحكومة ستوافق غدا الاثنين على حزمة من الإجراءات العاجلة لتحقيق الكفاءة وتوفير الطاقة، وقال "توفير الطاقة مهمة الجميع وأولوية".