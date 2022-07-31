اليوم السابع
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رئيس جامعة القناة يهنئ اللواء محمود عاشور لتوليه منصب مدير أمن الإسماعيلية

الأحد، 31 يوليه 2022 02:06 م
رئيس جامعة القناة يهنئ اللواء محمود عاشور لتوليه منصب مدير أمن الإسماعيلية الدكتور ناصر مندور
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للواء محمود عاشور لتعينه مديراً لأمن الإسماعيلية خلفاً للواء منصور لاشين متمنياً له التوفيق والسداد.
 
جاء ذلك أثناء استقبال مدير الأمن الجديد، لرئيس الجامعة بمقر مديرية الأمن بالإسماعيلية اليوم الأحد.
 
جدير بالذكر أن اللواء محمود عاشور شغل العديد من المناصب الهامة منها رئيس مباحث الأموال العامة ،ثم العمل فى الأمن العام كما تولى مناصب مأموراً لمراكز شرطة القصاصين وأبوصوير ومركز الإسماعيلية ثم مساعداً لمدير أمن الإسماعيلية ولشغل بعدها منصب حكمدار لمديرية أمن جنوب سيناء ومنها مديراً لأمن الإسماعيلية.
 
 

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