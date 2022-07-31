رئيس جامعة القناة يصدر قرارات بالتجديد لعميد التقنية الحيوية ووكلائه

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم الأحد الدكتور صفوت عبد المقصود أحمد الأستاذ بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، لتسليمه القرار الخاص بتجديد ندبه للإشراف على معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا بإختصاصات عميداً للكلية.

كما سلم رئيس الجامعة لعميد المعهد قرارات التجديد لكل من الدكتورة عبير عبد الحميد شلبي الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري للعمل وكيلا لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة بالمعهد، والدكتورة نهى مصطفى مصباح الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزيئية بكلية الصيدلة للعمل وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث بالمعهد .

وقدم "مندور" التهنئة لقيادات معهد التقنية الحيوية متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المهمة الموكله إليهم مشيراً إلى أن المعهد يسعى إلى تطوير خدماته العلمية والبحثية في مجالات التقنية الحيوية، مع الإلتزام المهني بخدمة المجتمع العلمي وتقديم الخبرة في مجالات التقنية الحيوية الصيدلانية والغذائية والبيئية، وذلك إيمانًا من إدارة الجامعة بأن المعامل والأجهزة العلمية هي نقطة البداية لكل باحث خلال مشواره العلمي، فقد تم تطوير معامل المعهد بمجموعة متميزة من الأجهزة العلمية التي تخدم أبحاثاً هادفة ومبتكرة في مجالات علمية طبية وزراعية وبيئية وغذائية، بالإضافة إلى المعامل البحثية التي تخدم الباحثين في الكليات والمعاهد داخل وخارج الجامعة، كما يهدف المعهد إلى تدريب كوادر علمية قادرة على إجراء أبحاث متقدمة في مجال التقنية الحيوية.