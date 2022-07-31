رئيس جامعة القناة يصدر قرارات بالتجديد لعميد الاستزراع السمكي ووكلائه

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، قرار بتجديد ندب الدكتور محمد التابعي علي البغدادي الأستاذ بقسم الاقتصاد والإرشاد والمجتمع الريفي بكلية الزراعة للإشراف على معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك باختصاصات عميد.

كما أصدر رئيس الجامعة قراراً بتجديد ندب الدكتور سامي عبد الملك محمد عبد العظيم الأستاذ المساعد بقسم الأراضي والمياه للقيام بعمل وكيلا لمعهد الإستزراع السمكي لشئون الدراسات العليا.

وتابع "مندور" القرارات الجديدة التى أصدرها بندب الدكتورة ميرفت علي محمد الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني والثروة السمكية للقيام بعمل وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع .

وطالب الدكتور ناصر مندور العميد والوكلاء الجدد بضرورة وضع خطة لتطوير المعهد وزيادة قدراته الإنتاجية خاصة في ظل الاهتمامات القصوى التى توليها القيادة السياسية لمشروعات الاستزراع السمكى، لما لها من مردود إيجابى في توفير الغذاء الملائم للمصريين من ثروة سمكية وتحقيق الإكتفاء الذاتى، فشرعت فى تدشينه وتشجيعه ليكون مصدراً لمضاعفة الإنتاج السمكى ذات الجودة العالية فى مصر وزيادة فرص التصدير للخارج.