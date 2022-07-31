رئيس جامعة الإسكندرية يجتمع باللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس مصر للجامعات

وناقشت اللجنة كافة الموضوعات المتعلقة بالتجهيز والإعداد لتنفيذ مسابقة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي يُنظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت رعاية د.خالد عبدالغفار، خلال الفترة من 19 – 24 أغسطس المقبل على ملاعب جامعة الإسكندرية، بمشاركة (16) جامعة ومعهدا، كما استعرضت اللجنة البرنامج العام للبطولة، بداية من استقبال الوفود، وفقرات حفل الافتتاح الذي سيُقام مساء يوم السبت الموافق 20 أغسطس المُقبل على ملاعب كرة القدم بكلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير بالإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات المصرية المشاركة في البطولة، وطابور العرض، واستعراض الفقرات الفنية، والبرنامج الزمني، وجدول المباريات، وحفل الختام.

وأكدت اللجنة حرصها الشديد على تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام الذي يُقام لأول مرة داخل الجامعات المصرية بما يليق بمستوى الرياضة المصرية بشكل عام، والرياضة الجامعية بشكل خاص.