رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد منشآت برنامج التعاون مع جامعة مانشستر البريطانية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد الموافق ، منشآت المبنى التعليمى الخاص ببرنامج الدرجة المشتركة لبكالوريوس الطب والجراحة بالتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر البريطانية، بالمجمع التعليمى بالمواساة.

رافقه خلالها الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال عميد كلية الطب، حيث تفقد المدرجات وقاعات التدريس والمعامل المخصصة بالمبنى الذي يجري الإنتهاء منه استعدادا لبدء الدراسة به اعتبارا من العام الأكاديمي القادم 2023/2022.

وأكد رئيس الجامعة انه تم خلال الزيارة وضع برنامج زمني للإنتهاء من الأعمال والتجهيزات خلال خمسة وأربعون يوما، وبدء استقبال الطلاب به اعتبارا من أول أكتوبر 2022.