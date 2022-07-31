رئيس جامعة أسيوط يفتتح مرحلة جديدة من تشغيل أكبر مستشفى جامعي للطوارئ

أفتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد مرحلة جديدة من تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ ، و ذلك بحضور الدكتور هشام فاروق مستشار وزير التعليم العالي للتحول الرقمي ، والدكتورة هبة عادل خبير التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي ، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعة ، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتور أسامة فاروق مدير التنفيذي لمشروع مستشفى الإصابات الجامعى الجديد و الدكتور محمد حلمي المستشار الهندسي لجامعة أسيوط والمشرف على تنفيذ المشروع ، والمستشار وليد حنفي المستشار القانوني للمستشفيات الجامعية ، وشوكت صابر أمين عام الجامعة ، ولفيف من مديري المستشفيات الجامعية والقيادات الجامعية والأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى .

وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بدعم القيادة السياسية والحكومة المتواصل لإنشاء مستشفى الإصابات الجامعي الجديد على مستوى عالمي فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير ما يلزم من أجل تطوير محافظات الصعيد وتحسين كافة الخدمات المقدمة لمواطنيه، الذي تجاوز حوالي 800 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى 28 مليون من الموارد الذاتية بالجامعة ، وهو ما أسفر عن انجاز المشروع وبدء مراحل التشغيل به خلال وقت قياسي حيث تم إنطلاق العمل بها كخطوة أولى و افتتاح المرحلة الأولى والثانية بالعيادات الخارجية لقسم العظام نوفمبر 2021، أعقبة بفترة قصيرة افتتاح المرحلة الثانية اليوم وهى المرحلة الخاصة بغرف العمليات والأقسام المخصصة لإقامة المرضى وجارى استكمال تجهيزات باقي مراحل المشروع خلال الفترة القادمة .

وأشار الدكتور علاء عطية أن مستشفى الإصابات الجامعى الجديد، تعد مشروعاً قومياً ضخماً مقام على مساحة 5500 متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير و68 سرير عناية مركزة و28 غرفة عمليات والتي من المقرر أن تحدث طفرة طبية في مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الحوادث والإصابات في كافة محافظات الصعيد عند اكتمال تشغيلها .

وأوضح الدكتور أسامة فاروق أن التصميمات و الإنشاءات الخاصة بالمستشفى تمت وفق أحدث المعايير العالمية للجودة الطبية و الهندسية ومكافحة العدوى وبإشراف على التنفيذ مهندسي ومشرفي إدارة الإنشاءات الهندسية بجامعة أسيوط ، مشيراَ إلى أن المرحلة الجديدة التي تمت افتتاحها اليوم خاصة بغرف العمليات والأقسام المخصصة لإقامة المرضى والمكونة من 5 طوابق بطاقة استيعابية 111 سرير و 8 غرف عمليات و 20 غرف للعناية، مقسمين طابق للعمليات وآخر للعنايات المركزة و3 طوابق للإقامة .

كما شهدت ختام فعاليات الافتتاح تقديم الدكتور أسامة فاروق درع تذكاري إلى رئيس الجامعة لدعمه المتواصل مما ساهم في انجاز مراحل كثيرة وافتتاح مراحل تشغيل المشروع خلال فترة رئاسته ، فضلاَ عن تكريم رئيس الجامعة للشركات المنفذة و القائمة على المشروع و التي تضم شركة المقاولون العرب ، الهيئة العربية للتصنيع ، هيئة الإنتاج الحربي، والمكتب العربي المسئول عن تنفيذ الكبسولات بغرف العمليات ، فضلاَ عن تكريم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعة ، و المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، وبالإضافة إلى تكريم المدير التنفيذي لمشروع مستشفى الإصابات الجامعى الجديد والمستشار الهندسي لجامعة أسيوط، ومهندسي ومشرفي إدارة الإنشاءات الهندسية بجامعة أسيوط.

تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (1)



تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (2)



تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (3)



تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (4)



تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (6)



تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (7)



تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (8)



تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (9)



تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (12)



تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (13)



تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (15)



تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (16)



تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (17)



تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارئ (18)