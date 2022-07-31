اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 يوليه 2022 04:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

رئيس النيابة الإدارية يحث الأعضاء الجدد على حمل رسالة العدالة المقدسة

الأحد، 31 يوليه 2022 04:14 م
رئيس النيابة الإدارية يحث الأعضاء الجدد على حمل رسالة العدالة المقدسة مراسم حلف اليمين لمعاونى النيابة الإدارية الجدد
كتب إبراهيم قاسم - إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى أعضاء النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2015، 2016 اليمين القانونية أمام وزير العدل، بحضور رئيس هيئة النيابة الإدارية، وشهد عدد من قيادات الوزارة والهيئة، مراسم حلف اليمين، الذي انعقد في القاعة الكبرى بديوان عام وزارة العدل اليوم الأحد.

 

ورحب المستشار عمر مروان وزير العدل فى كلمته بالمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ الأعضاء الجدد على صدور قراري رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتعيينهم.

 

وأشار وزير العدل إلى أن الآمال معقودة عليهم لمواصلة الارتقاء بدور هيئة النيابة في حماية المال العام ومحاربة الفساد، وأوصاهم بحسن المسلك والخصال، وحثهم على الإخلاص والتفوق في العلم والاجتهاد والمثابرة مؤكداً أن وزارة العدل وهي تدرك دورها في تطوير منظومة العمل القضائي وتهيئة المناخ الملائم لعمل جهاته وهيئاته لن تتوانى عن مساندتهم ولن تدخر جهداً في سبيل دعمهم وصقل مهارتهم  حتى نرتقى بوطننا مصر إلى المكانة العالية تحت القيادة الرشيدة للرئيس المخلص عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

ومن جانبه شكر المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس الجمهورية على صدور هذه القرارت التي تدعم الهيئة وهنأ معاوني النيابة الإدارية الجدد على إلتحاقهم بهيئة قضائية عريقة وحثُهم على أن يكونوا على قدر المسئولية لحمل رسالة العدالة المقدسة وضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور وإرساء سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة.

رئيس النيابة الإدارية يهدى درع لوزير العدل
رئيس النيابة الإدارية يهدى درع لوزير العدل

 

مراسم حلف اليمين لمعاونى النيابه الإداريه الجددمراسم حلف اليمين لمعاونى النيابة الإدارية الجد
 

 


معاونى النيابه الاداريه

معاونى النيابه الاداريه الجدد

حلف اليمن

وزير العدل



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة