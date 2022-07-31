دورة تدريبية عن الوعى المجتمعى بتغيرات المناخ بجامعة بنى سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 211، على مقترح كلية الخدمة الاجتماعية بشأن عقد دورة تدريبية لطلاب الفرقة الرابعة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير عن تنمية الوعي المجتمعي بالتغيرات المناخية وأثرها على المجتمع السويفي أون لاين، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور فى بيان له، أن الندوة تستهدف التعريف بالتلوث البيئي وآثاره المختلفة على البيئة والمناخ، من أجل تعزيز دور الشباب في العمل المناخي ورفع الوعي المتعلق بقضايا التغيرات المناخية، من خلال التعرف على أهم الجهود الوطنية في مجال مواجهة تداعيات التغيرات المناخية في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوعية الشباب بأهمية قضية تغير المناخ مع إعطاء الأولوية إلى الأجيال الأصغر، من خلال تنفيذ مبادرات مختلفة تهدف إلى رفع الوعي العام حول الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.

في سياق متصل، وافق المجلس على عقد لقاء تنشيطي لطلاب الفرقة الرابعة بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار أون لاين، كما وافق أيضاً على إعداد استمارة استطلاع رأي للجنة التنمية المستدامة بالمحافظة للمستفيدين من البرامج والمشروعات التي تم تنفيذها بالمجتمع السويفي.