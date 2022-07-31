دبلوماسية أمريكية تبدأ جولة الثلاثاء بالهند وبنجلاديش والكويت لإجراء مشاورات

أ ش أ

تبدأ مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون المنظمات الدولية ميشيل جيه سيسون، الثلاثاء المقبل، جولة تشمل إلى الهند وبنجلاديش والكويت، فى جولة تستغرق 8 أيام لإجراء مشاورات حول مكافحة انعدام الأمن الغذائى والنهوض بالصحة العالمية من بين مجموعة من الأولويات متعددة الأطراف للولايات المتحدة.



وذكرت الخارجية الأمريكية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الالكترونى - أنه من المقرر أيضا أن تجرى الدبلوماسية الأمريكية خلال جولتها مشاورات حول الاحتياجات الإنسانية وحفظ السلام وبنائه ودعم اللاجئين الروهينجا.



وتركز اجتماعاتها، بحسب البيان، مع كبار المسؤولين الحكوميين على فرص تعميق تعاون واشنطن فى الأمم المتحدة ودعمها لترشيح دورين بوجدان مارتن لمنصب الأمين العام المقبل للاتحاد الدولى للاتصالات.



وفى الاجتماعات مع قادة المجتمع المدنى، ستتبادل مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون المنظمات الدولية الأفكار حول كيفية تعاون الولايات المتحدة والدول الأخرى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.