حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مركز شباب ووحدة صحية بقرية طحا البيشة

بنى سويف هانى فتحى

قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف إن قرية طحا البيشة تشهد العمل في عدد من القطاعات الحيوية من الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والشباب والرياضة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف مدحت صلاح لليوم السابع أنه يتم رفع كفاءة وتطوير مركز شباب القرية، حيث تم تنفيذ 95% من الأعمال، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة .

وأضاف مدحت صلاح أن القرية تشهد إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي والتي تخدم 12 قرية، ويتم تنفيذها على مساحة 12 فداناً ضمن 46 مشروعا بقطاع الصرف الصحي.

وأشار مدحت صلاح إلى العمل فى إنشاء الوحدة الصحية بالقرية، والتي يتم إنشاؤها على مساحة 1400م ضمن 24 مشروعا بقطاع الصحة بقرى ببا.