حياة كريمة بالأقصر.. استمرار العمل في إنشاء لوحة توزيع كهرباء النمسا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر مواصلة العمل فى فعاليات المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفي هذا الصدد يقول المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، إنه يجرى مواصلة العمل فى إنشاء لوحة توزيع كهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".

ويضيف رئيس مجلس قروى النمسا لـ"اليوم السابع"، أنه تتكون لوحة توزيع كهرباء المنطقة من طابقين، حيث إن الطابق الأول يضم لوحة توزيع كهرباء والطابق الثاني مكاتب إدارية غرفة شحن، ويتم العمل تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة شركة مدكور وتحت إشراف المهندس عادل منير قوره مدير كهرباء النمسا، حيث أنه جار متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح المهندس محمد عشري، أنه تضم مشروعات حياة كريمة بالقرى، إنشاء جناح ابتدائي بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسي وجاري أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسي، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الابتدائية، وجار العمل في صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح ابتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجار أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



وحدة طب الأسرة فى قرية نزلة أسمنت



استمرار العمل في إنشاء لوحة توزيع كهرباء النمسا



العمل في إنشاء لوحة توزيع كهرباء النمسا بمدينة إسنا



العمل في إنشاء لوحة توزيع كهرباء النمسا



المجمعات الزراعية بقرى حياة كريمة



انشاءات المجمعات الزراعية فى سوهاج



تواصل العمل في إنشاء لوحة توزيع كهرباء النمسا



مجمع الخدمات الزراعية بسوهاج



مجمعات سوهاج للخدمات الزراعية



مجمعات للخدمات الزراعية بقرى حياة كريمة في سوهاج



مركز شباب قرية المراشدة بقنا



مركز طب أسرة المراشدة بمحافظة قنا



مشروعات حياة كريمة تزين قرية نزلة اسمنت بالمنيا



مشروعات حياة كريمة تزين قرية نزلة اسمنت



مشروعات قرية المراشدة فى قنا