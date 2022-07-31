حياة كريمة.. الكشف الطبى على 2580 مواطناً ضمن القوافل المجانية بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، تنظيم القوافل الطبية للكشف والعلاج المجانى للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجانب القرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وهذه المرة استهدفت القوافل قرية الخبرة التابعة لمركز دراو، وأيضاً قرية الطوناب التابعة لمركز إدفو.

صرح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن أعمال القافلة الطبية استمرت لمدة يومين فى كل قرية، وتم إجراء الكشف الطبى على 2580 مواطناً ومواطنة، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى، وذلك بإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وكانت وحدة السكان بمحافظة أسوان، نظمت قافلة طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة، على مدار يومين داخل قرية السماحة المخصصة للسيدات من الأرامل والمطلقات بمشروع وادى الصعايدة التابع لمركز إدفو، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستهدفت القافلة إجراء الكشف الطبى والعلاج المجانى لأكثر من 600 حالة، وضمت أخصائيون فى النساء والتوليد والأطفال والعظام والباطنة والجلدية والجراحة العامة، بجانب معمل تحاليل متكامل وجهاز خاص لتحليل وظائف الكبد والكلى.



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القوافل الطبية داخل قرى حياة كريمة



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