حملات نظافة وتجميل ورصف بالإنترلوك وإنشاءات جديدة بعدد من مدن كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت الوحدات المحلية ومجالس المدن بدسوق وبلطيم ومسير عدد من الحملات المتعددة، لرفع كفاءة النظافة، ورفع كفاءة الكهرباء، واستمرار أعمال التجميل ورصف الشوارع، وأعمال إنشاء صفايات الأمطار ورفع المطابق، والرصف بالانترلوك ،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد اللواء أحمد السنوس، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، أنه تابع النظافة اليومية والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المدينة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم، من خلال رفع مستوى كفاءة النظافة العامة بالقرى ، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج ، ورافد الطريق الدولى الساحلى ، والكورنيش المدينة ومحيط المدارس ، ودور العبادة ، ومحيط المقابر ، مع كيفية مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأضاف على سلامة، رئيس مدينة مسير ، أنه تابع أعمال النظافة العامة اليومية بمدينة مسير ورفع كفاءة النظافة العامة بالمدينة،والمرور على محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، ومتابعة أعمال الإنشاءات بمبنى الوحدة المحلية بمسير.

وقال السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تابع استمرار قيام جهاز النظافة والتجميل بحملات نظافة بأحياء دسوق ، كما تفقد أعمال إنشاء صفايات الأمطار ورفع المطابق وتسويتها وسنفرتها بالمناطق الجارى رصفها "بالميدان ، شارع سيدى ابراهيم الدسوقى و شارع المحلج " قبل بدء أعمال الرصف وتابع أعمال التجميل وتوريد وتركيب الانترلوك بطريق دسوق قلين بالجانبين قبل أعمال الرصف.

وأضاف عبدالستار، كما تابع تطهير خطوط الصرف عقب الانتهاء من أعمال الرصف بمربع مساكن مكة، وبدء العمل على رفع المناسيب عقب الانتهاء من التجهيز والأعمال التمهيدية بشارع قصر ثقافة دسوق الشهير بشارع البوابة الخليفة للاستاد والذى يربط بين شارع الاستاد وموقف الأرياف، استعداد للرصف.



رفع كفاءة النظافة



نقل القمامة



تسليك البلاعات



جانب من اعمال النظافة



جانب من تطهير خطوط الصرف



اعمال النظافة



جانب من التطهير