حظر حرق المخلفات الزراعية داخل المزارع بالوادى الجديد وإحالة المخالفين للنيابة

الوادي الجديد- فريق المحافظات

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قراراََ بحظر قيام المزارعين بحرق أي مخلفات زراعية داخل المزارع البعيدة أو المجاورة للكتلة السكنية، على أن يتم نقلها لأماكن مخصصة لإعادة تدوير الصالح منها بمصانع المخلفات الزراعية والتخلص الآمن من غير الصالح.

ونص القرار على قيام الوحدات المحلية بتحديد مناطق تجميع المخلفات من المزارع، وتركيب حنفيات حريق بالمناطق التي يصعب وصول سيارات الإطفاء إليها، وصيانة وإصلاح المتعطل منها. وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لهذا القرار ومنها سحب الأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي أوعدم صرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية للمزارع المتسبب في نشوب الحريق مع إحالة المخالفين للنيابة العامة، وذلك حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين، والحد من حوادث حرائق المزارع.