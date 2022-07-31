اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 03:28 م
أكرم القصاص
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حظر حرق المخلفات الزراعية داخل المزارع بالوادى الجديد وإحالة المخالفين للنيابة

الأحد، 31 يوليه 2022 02:54 م
حظر حرق المخلفات الزراعية داخل المزارع بالوادى الجديد وإحالة المخالفين للنيابة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد- فريق المحافظات

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أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قراراََ بحظر قيام المزارعين بحرق أي مخلفات زراعية داخل المزارع البعيدة أو المجاورة للكتلة السكنية، على أن يتم نقلها لأماكن مخصصة لإعادة تدوير الصالح منها بمصانع المخلفات الزراعية والتخلص الآمن من غير الصالح.
 
ونص القرار على قيام الوحدات المحلية بتحديد مناطق تجميع المخلفات من المزارع، وتركيب حنفيات حريق بالمناطق التي يصعب وصول سيارات الإطفاء إليها، وصيانة وإصلاح المتعطل منها. وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لهذا القرار ومنها سحب الأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي أوعدم صرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية للمزارع المتسبب في نشوب الحريق مع إحالة المخالفين للنيابة العامة، وذلك حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين، والحد من حوادث حرائق المزارع.
 
 
 

الوادي الجديد

نخيل الوادي الجديد

حرائق النخيل بالوادى الجديد

حظر حرق مخلفات النخيل

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