اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 يوليه 2022 01:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حاكم كنتاكى الأمريكية: ارتفاع ضحايا الفيضانات لـ25 شخصا على الأقل

الأحد، 31 يوليه 2022 12:32 م
حاكم كنتاكى الأمريكية: ارتفاع ضحايا الفيضانات لـ25 شخصا على الأقل فيضانات كنتاكى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات العارمة التى ضرت أجزاء من ولاية كنتاكى الأمريكية إلى 25 شخصا على الأقل، وقال حاكم الولاية أندى بيشير إن الوضع قد يزداد سوءا مع استمرار أعمال رجال الإنقاذ لحصر عدد السكان المفقودين.
 
 وقال بشير، بحسب ما ذكى شبكة سى إن إن، إن الهدف الأولى الآن هو نقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى المناطق الآمنة، وذلك فى أعقاب الفيضانات التى وصفها المسئولون بأنها غير مسبوقة فى المنطقة.
 
 وتم إنقاذ مئات الأشخاص جوا وبحرا فى الأيام الأخيرة من قبل أعضاء الحرس الوطنى من كنتاكى  وتينسى وويست فرجيينا وأيضا من قبل ضباط شرطة ولاية كنتاكى.
 
 وحث بشير السكان على الإبلاغ عن المفقودين، وقال إن الحصول على عدد مؤكد للأشخاص الذين فقدوا شىء صعب حقا فى الوقت الراهن فى ظل مقدار الدمار والمناطق المتضررة.
 ولا تزال خدمات الهاتف المحمول معطلة فى بعض المقاطعات بينما تعطلت أنظمة المياه وفقا للحاكم، حتى أن إحدى المستشفيات لا يوجد بها مياه.
 
واعاقت جهود الإنقاذ فى الولاية استمرار قطع الكهرباء حيث لا يزال أكثر من 10 آلاف منزل ومحل تجارى بدون إضاءة حتى مساء أمس السبت، وفقا لشركات الكهرباء.
 
 واكتسحت الفيضانات العارمة المنازل فى العديد من المقاطعات، مما جعل بعض السكان يهرولون إلى أسطح منازلهم لتجنب الفيضانات القاتلة. ويعتقد المسئولون آن الآلاف تضرروا من العواصف، وقال الحكام إن جهود إعادة بناء بعض المناطق قد تستغرق سنوات.
 
 

فيضانات

كنتاكى

فيضانات كنتاكى

ضحايا فيضانات كنتاكى

الدمار فى كنتاكى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة