اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 02:02 م
أكرم القصاص
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"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 576 مليونا و819 ألفا و580 إصابة

الأحد، 31 يوليه 2022 01:07 م
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 576 مليونا و819 ألفا و580 إصابة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، ارتفعت إلى 576 مليونا و819 ألفا و580 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 6 ملايين و399 ألفا و498 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة، سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 91.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.8 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة، قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و29 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ678 ألفا و486 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و357 حالة وفاة


كورونا

جونز هوبكنز

الهند

الولايات المتحدة

البرازيل



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