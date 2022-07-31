اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 يوليه 2022 09:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

جوتيريش يدعو جميع الجهات الفاعلة بالعراق إلى التهدئة وتجنب المزيد من العنف

الأحد، 31 يوليه 2022 08:40 ص
جوتيريش يدعو جميع الجهات الفاعلة بالعراق إلى التهدئة وتجنب المزيد من العنف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، جميع الجهات الفاعلة في العراق إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب المزيد من العنف وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة..وذلك وفقا لبيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه فرحان حق.

وقال جوتيريش ـ وفقا للبيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إنه يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق والتي أصيب خلالها عدد من الأشخاص.


وأشار جوتيريش إلى أن احترام حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات.

 


الامم المتحدة

العراق

أنطونيو جوتيريش

احتجاجات

احتجاجات العراق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة