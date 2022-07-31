جوتيريش يدعو جميع الجهات الفاعلة بالعراق إلى التهدئة وتجنب المزيد من العنف

وقال جوتيريش ـ وفقا للبيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إنه يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق والتي أصيب خلالها عدد من الأشخاص.



وأشار جوتيريش إلى أن احترام حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات.