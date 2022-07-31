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تنسيق 2022.. نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات بالكليات

الأحد، 31 يوليه 2022 02:01 م
تنسيق 2022.. نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات بالكليات نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات
كتب ـ محمد صبحى

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أجرى الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، جولة لتفقد اختبارت القدرات بكليات التربية الرياضية بنين بالهرم، والتربية الرياضية بنات بالجزيرة، والفنون التطبيقية بالجيزة، والتربية الموسيقية بالزمالك، والفنون الجميلة بالزمالك والتربية الفنية بالزمالك.
 
ورافقه في جولة الفنون الجميلة الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد الكلية السابق، والدكتور عمرو سامي عميد الكلية، كما رافقه في جولة التربية الرياضية بنات الأستاذة الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية، والتربية الرياضية بنين الدكتور عماد العزباوي عميد الكلية ، والفنون التطبيقية الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والتربية الفنية الدكتور محمود حامد، والتربية الموسيقية الدكتورة شيرين عبد اللطيف.
 
شملت الجولات أيضا متابعة أعمال كنترول القدرات والوقوف على عملية تصحيح الامتحانات ورصد النتيجة النهائية أولاً بأول في ضوء توصيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهات إدارة الجامعة .
 
وأشاد الدكتور حسام رفاعي، بانضباط عملية اختبارات القدرات بكليات الجامعة وفق إجراءات محددة وصارمة، لتسهيل عملية الاختبارات على الطلاب وانجازها في سرعة ودقة دون قلق أو خوف وتوفير كافة وسائل الراحة والأمان والتنظيم في ظل تعليمات معلنة، مؤكداً على اهتمام جامعة حلوان بأبنائها الطلاب فهم أساس العملية التعليمية وهم نصب أعيننا وهم مستقبل الوطن والجامعة.
 
 

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