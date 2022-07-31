تنسيق الجامعات 2022.. إلزام الطلاب بتسجيل 75 رغبة بموقع التنسيق الإلكترونى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه يحق لطالب الثانوية العامة أن يسجل 75 رغبة على موقع التنسيق الإلكترونى مع بداية المرحلة الأولى للتنسيق، وملزم بتسجيلها وكتابتها بموقع التنسيق.
وشدد السيد عطا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن يتأنى الطلاب عند التسجيل حيث أن هناك بعض الطلاب يسجلون عدد معين من الرغبات وبعد ذلك يبدأ فى تسجيل رغبات لكليات لا يرغب فى الالتحاق بها لاستكمال عدد الرغبات، وعلى الطالب أن يتوقع أنه قد يتم ترشيحه وفقا للرغبة الـ 75 المسجلة بموقع التنسيق الإلكترونى.
وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، استعدادات وجاهزية مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة بموسم تنسيق الجامعات 2022، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق انتهى من كافة الاستعدادات اللوجيستية لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وذلك بالمقر الرئيسى بجامعة عين شمس، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تفقد مكتب التنسيق فى زيارة هامة للوقوف على كافة الاستعدادات من جميع الجوانب والإطلاع على أي مشكلات للعمل على حلها ، حيث أن الوزير يتابع مكتب التنسيق لحظة بلحظة ويتم تقديم تقارير يوميا للإطلاع على تفاصيل مكتب التنسيق.
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