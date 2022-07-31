تنسيق الجامعات 2022.. إلزام الطلاب بتسجيل 75 رغبة بموقع التنسيق الإلكترونى

كتب محمد صبحى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه يحق لطالب الثانوية العامة أن يسجل 75 رغبة على موقع التنسيق الإلكترونى مع بداية المرحلة الأولى للتنسيق، وملزم بتسجيلها وكتابتها بموقع التنسيق.

وشدد السيد عطا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن يتأنى الطلاب عند التسجيل حيث أن هناك بعض الطلاب يسجلون عدد معين من الرغبات وبعد ذلك يبدأ فى تسجيل رغبات لكليات لا يرغب فى الالتحاق بها لاستكمال عدد الرغبات، وعلى الطالب أن يتوقع أنه قد يتم ترشيحه وفقا للرغبة الـ 75 المسجلة بموقع التنسيق الإلكترونى.