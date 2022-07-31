"تعليم الإسكندرية": 27 ألف طالب تقدموا لامتحانات الدور الثانى بالإسكندرية

انطلقت اليوم الأحد، امتحانات الدور الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى بامتحان مادتى اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

وقالت نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 بلغ 27539 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 111 لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية.

وأصدرت وكيل المديرية تعليماتها لمديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحرارى، والتباعد الاجتماعى الآمن وارتداء الكمامات ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية ومجابهة فيروس كورونا، وكذلك متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، مشدِّدًا على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.

وفى سياق متصل أكدت وكيل المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات، هذا ومن المقرر لامتحانات الشهادة الإعدادية أن تنتهى يوم الخميس الموافق 4 من أغسطس المقبل وفق الجداول المعلنة.