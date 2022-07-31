اليوم السابع
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تعرف على حقيقة احتجاز كفيف خلف باب حديدي بالجيزة

الأحد، 31 يوليه 2022 12:25 ص
تعرف على حقيقة احتجاز كفيف خلف باب حديدي بالجيزة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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عقب رصد تداول إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" خبراً يتضمن الادعاء باحتجاز أحد الأشخاص "كفيف" خلف باب حديدى مغلق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة ولا يسمح بخروجه ولا يعتنى به أحد.
 
 بالفحص أمكن تحديد المواطن المعنى بالخبر (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبالانتقال تم التقابل مع شقيقيه وقررا أنهما يقيمان بالشقة صحبة شقيقهما المذكور "كفيف" وأن الباب الحديدى بقصد حمايته أثناء تواجدهما بالخارج مع السماح له بالتواصل مع الجيران فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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