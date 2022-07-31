اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 يوليه 2022 10:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على التخصصات المطلوبة في خريجي الآداب للالتحاق بكلية الشرطة

الأحد، 31 يوليه 2022 10:05 ص
تعرف على التخصصات المطلوبة في خريجي الآداب للالتحاق بكلية الشرطة أكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أتاحت أكاديمية الشرطة، لخريجي كليات الآداب، التقديم في كلية الشرطة لهذا العام، للحاصلين على تخصصات "وثائق ومكتبات واجتماع وعلم نفس"، هذا العام والعام الماضي بتقدير "جيد" كحد أدنى.
ويشترط فى المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.
 
ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة على العديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهوية، رعاية اجتماعية "المصايف- الحج- العمرة –الرحلات"، رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".
 
وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
 
 
 

كلية الشرطة

التقديم لكلية الشرطة

كيفية التقديم لكلية الشرطة

كلية الشرطة 2022

اخبار كلية الشرطة

الداخلية



الموضوعات المتعلقة

تخرج 551 ضابطا أعضاء الدورة التدريبية الـ13 بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة

الجمعة، 08 يوليه 2022 01:17 م

أكاديمية الشرطة تحتفل بتخرج الكوادر الأمنية الأفريقية

الجمعة، 01 يوليه 2022 12:56 م

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية بحضور مفتى الجمهورية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:46 م

ميادين تدريب عالمية على اقتحام أوكار الإجرام بأكاديمية الشرطة.. فيديو

الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:58 م

أكاديمية الشرطة تستقبل وفد معهد الدراسات العليا بوزارة الداخلية الفرنسية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:25 ص

الداخلية: تدريس مواد عن الأمن السيبرانى بأكاديمية الشرطة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:44 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة