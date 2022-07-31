تعرف على أسعار الحديد اليوم الأحد.. وسط توقعات بانخفاض السعر

كتب إسلام سعيد

تترقب أسواق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب لشهر أغسطس 2022، وسط توقعات بإمكانية هبوط محدود في سعر طن الحديد بالسوق المصري، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر المقبلة.

ينشر"اليوم السابع" متوسط أسعار الحديد والصلب في المصانع بتداولات اليوم الاحد وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجاري عقب خفض الأسعار بحوالي 500 جنيها في الطن.

أسعار الحديد اليوم..

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا

سعر السويس للصلب 17570 جنيها

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها

حديد المصريين 17570 جنيها

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.

حديد الجارحى 17300 جنيها

حديد المراكبى 17550 جنيهًا

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تواصل التراجع فى أسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية مطلع هذا الشهر، إلى الهبوط الملحوظ فى أسعار خام البيلت بالبورصات والأسواق العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية، حيث يسجل سعر الطن حاليًا من خام البيلت 570 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.