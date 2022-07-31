اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 06:31 م
أكرم القصاص
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تضامن الإسكندرية: صرف مساعدات للمصاب ولأهل المتوفى فى حادث حريق مخزن شركة الملابس

الأحد، 31 يوليه 2022 05:08 م
تضامن الإسكندرية: صرف مساعدات للمصاب ولأهل المتوفى فى حادث حريق مخزن شركة الملابس حريق مخزن شركة الملابس
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، أنه جاري اتخاذ اللازم نحو صرف المساعدات والدعم اللازم للمصاب ولأهل المتوفى فى حادث حريق مخزن شركة بالحضرة وسط الإسكندرية.

وأشارت المديرية فى بيان لها أنه وفقا للأشاره الواردة  من غرفة عمليات المحافظة، بشأن حريق بشركة للملابس، توجه فريق للإغاثة بناء علي توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، حيث تم  توجيه فريق الإغاثة بإدارة وسط الاجتماعية بتعليمات نرمين سويدان مدير الإدارة، حيث توجه حلمي عبد العظيم الي موقع الحادث ومن خلال المتابعة تبين وجود حريق بمخازن الشركة، مما أسفر عنه حالة وفاة تم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة وحالة إصابة اختناق بالمستشفى الميري حاليا لتلقي العلاج.
 

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