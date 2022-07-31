اليوم السابع
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تخصيص أماكن لكبار السن والمرضى في مصلحة الجوازات

الأحد، 31 يوليه 2022 11:31 ص
تخصيص أماكن لكبار السن والمرضى في مصلحة الجوازات مصلحة الجوازات-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام  حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.
 
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 وأكدت الداخلية على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

مصلحة الجوازات

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

وزارة الداخلية

فيروس كورونا



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