تحصين 50 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع وحتى 27 يوليو الجاري تم تحصين نحو 50 ألف رأس ماشية ( أبقار- جاموس- أغنام-ماعز)، لافتا بأنه تم تكليف مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتورة صباح جارح بتكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية.

وأشاد الشريف بالمجهود الذي تبذله مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتورة صباح جارح، في تحصين وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، حيث تعمل المديرية علي التسهيل على مربي الماشية من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية بها.

ومن جانبها؛ أوضحت الدكتورة صباح جارح، بأن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ستستمر حتى 21 أغسطس 2022، مضيفة بأن مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع والتسمم الدموي من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وإن الحملات القومية للتحصين تستهدف أن تكون مصر خالية تماما من هذه الامراض في عام 2023، وأشارت جارح بأنه تم تحصين 28351 رأس أبقار وجاموس و 21200 رأس أغنام وماعز لتصل النسبة الإجمالية للتحصين إلى 34%.