تحصين 200 ألف رأس ماشية للوقاية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي إلتهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 14 يوليو الجاري، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 200 ألف و227 رأس ماشية ما بين تحصين 100 ألف و334 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و99 ألفا و893 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل 4263 رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع ، بالإضافة إلى عقد 322 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً على المواطنين أكد مدير مديرية الطب البيطرى، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكزالمحافظة للوقاية من مرضي إلتهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.