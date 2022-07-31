تحصين 13 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر

وأضاف الدكتور فتحى سلمى لـ"اليوم السابع"، أنه الحملة انطلقت فى 14 يوليو الجارى ومستمرة منذ أكثر من شهر كامل فى كافة مدن وقرى المحافظة، ونجحت فى تحصين إجمالى أعداد الأبقار 9785 رأس، وإجمالي أعداد الجاموس 2115 وإجمالى عدد الأغنام 1268 وإجمالي أعداد الماعز 324 ماعز، وذلك بإجمالى كلى لأعداد الحيوانات 13492 حيوان على مستوى المحافظة، كما تم تنفيذ أعمال 273 ندوة إرشادية، وإنهاء أعمال ترقيم لعدد 56 من الأغنام والماعز لاستكمال قاعدة بيانات الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه تم تنفيذ 273 ندوة وتوعيات إرشادية بيطرية خلال لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك لتوعية المواطنين ومربى الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما تم حث المواطنين ومربى الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات لمديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية وحفاظاً على الثروة الحيوانية.

وشدد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، على أنه سوف تستمر الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى تنفيذ مهامها بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، وذلك حتى تمام تحصين جميع تعداد الحيوانات، وأهاب بكافة المواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم، وذلك لتحصينها تحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



الحملة القومية لتحصين المواشي بالأقصر



جانب من حملات توعية مربي المواشي



جولات على حملة تحصين المواشي بالأقصر



حملات التوعية خلال تحصين المواشي بالأقصر