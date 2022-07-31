تحرير 76 محضرا خلال حملات تموينية مفاجئة بـ 4 مراكز فى أسيوط.. صور

وأوضح سعد أنه كلف رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات بصورة مفاجئة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري، والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بأرواح المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أجهزة الرقابة التموينة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، وجهاز حماية المستهلك تمكنوا من تحرير 76 محضرًا متنوعًا خلال عدة حملات تموينية بمراكز القوصية وأبوتيج والغنايم.

من جانبها أوضحت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية إنه تم شن حملة مكبرة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وبمشاركة نواب المركز وإدارة تموين القوصية ومراقبة الأغذية للتفتيش على الترخيص والشهادات الصحية وسلامة الاغذية والسلامة الصحية بجميع المحلات بالاضافة الى اعلان الاسعار والفواتير بكافة المحلات بالقوصية أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضرًا متنوعًا منهم 7 محاضر صحة و16 محضر مخالفة حماية المستهلك من عدم الاعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير و17 محاضر تموينية وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج إنه بناءا على توجيهات محافظ أسيوط بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة وضبط الأسعار تم شن حملة مشتركة مع وجهاز حماية المستهلك والتموين والصحة ومسئولي الاشغالات بالمركز أسفرت الحملة عن ضبط بعض المواد الغذائية مجهولة المصدر والبعض الأخر منتهي الصلاحية وتم تحرير 19 محضر والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالين.

فيما أشار خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم إلى إنه تم شن حملة مشتركة بالتنسيق مع التموين وجهاة حماية المستهلك بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي الاشغالات والبيئة ورخض المحلات وتم تحرير 16 محضرا منهم 7 محاضر اشغال طريق و9 محاضر تموين ومراقبة صحة وتم إعدادم صفائح سردين كما تم تحرير محاضر بيئة منوها إلى استمرار الحملات لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الاسعار وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وفي ديروط قال محمد نجار رئيس المركز إنه تم شن حملة مفاجئة على الأسواق بالتنسيق مع التموين وحماية المستهلك وتم تحرير 11محضرا متنوعا ما بين محاضر اشغالات وتموين وبيئة مؤكدا على استمرار شن الحملات الدورية علي اﻷسواق بناءا على تعليمات محافظ أسيوط لضمان سلامة السلع المعروضة مع إتخاذ كافة اﻹجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بالصحة العامة للمواطنين.