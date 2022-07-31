اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض فى العمرانية 15 يوما

الأحد، 31 يوليه 2022 11:00 م
تجديد حبس المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض فى العمرانية 15 يوما حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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جدد قاضى المعارضات بالجيزة حبس المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق، حبس المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليهم بسبب الجيرة، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للضحايا للاستماع إلى اقوالهم، وتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الحادث.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اعتداء عاطل على مالك محل وابنه داخل المحل فى العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المتهم استخدم سلاح أبيض فى الاعتداء على مالك المحل، فأصابه بجرح طعنى برقبته، وواصل اعتداءه على ابن المجنى عليه، فأصابه برأسه، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبحوزته سلاح الجريمة، واعترف بالاعتداء على المجنى عليهما، نتيجة خلافات سابقة متعلقة بالجيرة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.


جرائم القتل

النيابة العامه

امن الجيزة

الشروع فى قتل



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