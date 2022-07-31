بى إنفستمنتس تدرس خيارات شراء أو بيع حصتها بشركة توتال مصر إلى أدنوك

كتب هانى الحوتى

قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إنها تدرس الخيارات المتاحة بشأن اتفاقية بشأن بيع 50% من إجمالي أسهم شركة توتال اينيرجيز مصر- إحدى استثمارات شركة بي إنفستمنت القابضة- إلى شركة أدنوك للتوزيع "أدنوك".

يأتي ذلك بعد تلقيها، إخطار نقل الأسهم بين شركتي توتال إينيرجيز فرنسا، وشركة أدنوك للتوزيع، والذي يتضمن الحق لشركة بي انفستمنتس القابضة والمساهمين من ذوي العلاقة ممارسة حق أولوية الشراء (حق الشفعة) لشراء 34.62% من إجمالي أسهم شركة شركة توتال إينيرجيز فرنسا في شركة توتال مصر بنفس شروط العرض المقدم من أدنوك، وذلك قبل 29 أغسطس المقبل.

وأضافت أن إتمام الصفقة المقترحة (الخاصة بشراء شركة أدنوك، للأسهم المملوكة لشركة توتال فرنسا في شركة توتال مصر يخضع لعدد من الشروط المسبقة، والمتضمنة ممارسة توتال فرنسا حق خيار الشراء الأسهم شركة في إنفستمنتس القابضة والمساهمين من ذوي العلاقة أو قيام شركة بي إنفستمنتس القابضة والمساهمين من ذوي العلاقة بممارسة حق خيار البيع للأسهم المملوكة لهم في شركة توتال مصر.

يذكر أن شركة بي إنفستمنتس القابضة والمساهمين من ذوي العلاقة، قد أبرموا اتفاقية ملزمة قانونيا مع شركة توتال فرنسا تتعلق بالصفقة المقترحة والخاصة بأدنوك، وتمتلك بي إنفستمنتس حصة 6.38% من توتال مصر، ويمتلك المساهمين من ذوي العلاقة حصة 9%.

وكانت شركة أدنوك للتوزيع، قد وقعت مع شركة توتال إنرجيز، اتفاقية للاستحواذ على حصة 50% من أسهم شركة توتال إنرجيز للتسويق ايجيبت مقابل حوالي 200 مليون دولار.

ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، بعد استيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.