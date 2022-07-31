بوتين يصل إلى كرونشتادت ببطرسبورج لحضور العرض البحرى الرئيسى

وكالات

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منطقة كرونشتادت في مدينة بطرسبورج لحضور العرض البحري الرئيسي الذي يقام هناك اليوم الأحد بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.

وحسب موقع روسيا اليوم، سيلقي بوتين كلمة مقتضبة في إطار فعاليات العرض البحري الرئيسي، وسيستعرض، حسب التقليد، خطوط السفن الحربية في خليج فنلندا وفي مرسى كرونشتادت.

وقبل العرض سيوقع رئيس الدولة على مرسوم حول إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي، وذلك في حفل سيقام في مبنى متحف تاريخ سان بطرسبورج في قلعة بطرس وبولس.

وستشارك في العرض البحري الرئيسي في بطرسبورغ 47 سفينة و 42 طائرة، وتتواجد في مياه كرونشتادت غواصات "سيفيرودفينسك" و "ماجادان" و "فيبر".

من بين السمات المميزة للعرض مشاركة طاقم نسائي وعدد كبير من المراكب الشراعية.

وتقام اليوم عروض بمناسبة يوم الأسطول الحربي، ويحتفل بيوم البحرية في روسيا سنويا في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو، وتحتفل البحرية الروسية هذا العام بالذكرى 326 لتأسيسها.