بريطانيا: 20 صاروخاً روسياً أطلقت من بيلاروسيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، إن روسيا أطلقت ما لا يقل عن 20 صاروخاً على شمال أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية، الخميس.



وحسب موقع الشرق الإخبارى، أضافت الوزارة في تقييمها الاستخباراتي اليومي، عبر موقع تويتر، إن نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بات "أكثر استبداداً من أى وقت مضى"، خصوصاً في التعامل مع الصراع الروسي الأوكراني، مشيرة إلى أنه "أصبح معتمداً كلياً تقريباً على روسيا".



وتابعت: "يواصل الرئيس البيلاروسي اتباع خط موسكو بشأن الصراع في أوكرانيا، حيث صرح في 21 يوليو أنه يجب على أوكرانيا قبول مطالب روسيا لوقف الحرب.